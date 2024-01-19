Talha Sarıaslan ilk golünü attı
Kayserispor'un genç golcüsü Talha Sarıaslan bu sezon ilk golünü attı.
Kayserispor’un genç golcüsü Talha Sarıaslan bu sezon ilk golünü attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Gençlerbirliği’ni konuk eden Kayserispor, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Kupaya 5. eleme turunda veda eden sarı kırmızılı takımda sahaya ilk on birde çıkan ve 76 dakika sahada kalan Talha Sarıaslan 1 gol kaydetti.
Maçın 23. dakikasında Baran Ali Gezek’in asistinde topu ağlara gönderen Talha Sarıaslan gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
İHA
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