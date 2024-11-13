Tamirat yaparken çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Kırşehir'de tamirat yaptığı sırada çatıdan düşen işçi, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tamirat yaparken çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de tamirat yaptığı sırada çatıdan düşen işçi, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 1 Kasım’da Organize Sanayi Bölgesi civarında bir mandırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandıranın çatısında elektrik tamiratı yapan Serkan Taşkıran (36), dengesini kaybederek çatıdan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Taşkıran, yapılan cerrahi müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Taşkıran, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
Kayseri Gündem

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