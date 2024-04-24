Tankerli tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri-Bünyan karayolunda bir tankerli tırın devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken vinçler ve trafik ekipleri tarafından yolun açılması, trafiğin kontrol altına alınması çalışmaları sürüyor.

Tankerli tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri-Bünyan karayolunda seyir halindeki bir tankerli tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Yan yatan araçtan çıkarılan şoföre ilk müdahale, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalelerin ardından şoför, hastaneye sevk edilirken devrilen tanker sebebiyle yol trafiğe kapandı.
Tankerin yoldan çekilmesi için alana vinçler sevk edilirken trafik ekipleri de trafikteki yoğunluğu kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi

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