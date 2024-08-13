TAREM'de ikinci dönem eğitimler son sürat

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) eğitimler devam ediyor.

TAREM'de ikinci dönem eğitimler son sürat
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi’nde (TAREM) eğitimler devam ediyor.

Bir yandan ikinci dönem kayıtlarının sürdüğü diğer yandan da eğitimlerin devam ettiği merkezde Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Talas’ın Zincidere Mahallesi’nde bulunan tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen olan kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Başvuruların Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi’ne yapılacağı kurslar hakkında 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İnşaat maliyet endeksi yıllık f,12 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık f,12 arttı
Kayseri'de havacılık tarihi, başladığı noktada yeniden yükseliyor
Kayseri'de havacılık tarihi, başladığı noktada yeniden yükseliyor
ERÜ, 3D Beton Yazıcı ile üretilebilen Çevre Dostu Yapı Malzemeleri geliştirecek
ERÜ, 3D Beton Yazıcı ile üretilebilen Çevre Dostu Yapı Malzemeleri geliştirecek
Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi kursu tamamlandı
Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi kursu tamamlandı
Yol güzergahında konforlu satış yeri hazır hale getiriliyor
Yol güzergahında konforlu satış yeri hazır hale getiriliyor
Kurada çıkmayan hobi sakinleri belediyeye yürüdü
Kurada çıkmayan hobi sakinleri belediyeye yürüdü