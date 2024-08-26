Tarih içinde yolculuk: Kayseri Kültür Yolu 10 yaşında

Çoğumuzun neredeyse günde birkaç defa üzerinden geçtiği fakat dikkatinden kaçan Kültür Yolu, Kayserili vatandaşlara ve turistlere rehber oluyor. 10 yıl önce başlatılan Kültür Yolu projesi hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz; “ Kültür Yolu projesi 2010’lu yıllarda Erciyes Master planı çerçevesinde hayata geçirilmiş bir proje amaç şuydu Kayseri’ye gelen misafirlerimiz Erciyes Kayak Merkezini kullandıktan sonra şehre intikal ettirilmesi sağlanacaktı ve şehre inen misafirlerimiz Kültür Yolu faaliyetleri kapsamında bu proje kültür sanat merkezlerimizi, müzelerimizi, tarihi yapılarımızı tek seferde gezme imkanı sağlayacaktı. Bu sene Kültür Yolu Projesinin 10’ncu yılı. Kültür yolu projemizi duymayan vatandaşlarımız da var bu projenin 44 durağı var ve vatandaşlarımız talep ettiklerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimini aradıklarında biz rehber veriyoruz ve bu rehber eşliğinde Kayseri’nin şehir merkezinde Kayserinin tarihine tanıklık ediyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kültür Yolu projesi’nin tarihi eserler hakkında bilgi vermek amaçlı yapılan bir çalışma olduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz; “Kültür yolu bizim vatandaşlarımız için oluşturulmuş bir yol rehber yardımı almasalar bile bir kitapçıkla bu yolu, tarihi eserleri çok güzel bir şekilde gezebilirler. Özellikle il dışından gelen misafirlerimiz bu projeyi çok beğeniyorlar Türkiye’nin her yerinde Kültür Yolu diye bir proje yok. Kültür yolu projesi tamamen tarihi eserlerin önünden bir yürüme yolu eşliğinde sizi götüren bir yol var kaybolmanızın imkanı yok. Bu kitapçıkta durakların her birisi numaralandırılmış ve numaraların altında metinler var bu metinleri de okuyabilirler. Bu şekilde gelen misafirlerimiz ve vatandaşlarımız bu Kültür Yolunu tamamlarlar” ifadelerinde bulundu.