Karavana ilgi artınca meslek değiştirdi

Memleketi Kayseri’ye İstanbul’dan 4 yıl önce kesin dönüş yapan 44 yaşındaki karavan ustası Mesut Demiralp, 20 yıllık mesleği mobilyacılığı bırakıp karavan yapımını yeni mesleği olarak seçti. 4 yıl önce Covid-19 pandemi sürecinde memleketi Kayseri’ye kesin dönüş yapan Demiralp, burada bir arkadaşının isteği üzerine arkadaşının aracını karavana dönüştürdüğünü söyledi. Ardından bu mesleğe ilk adımını atan Demiralp, meslek hikayesini şöyle anlattı, “Bizim bu işe başlama serüvenimiz aslında İstanbul’dan memleketimiz Kayseri’ye dönüş yapmamızla başladı. Burada nasıl bir iş yaparız diye düşünürken bir arkadaşımız tesadüf küçük bir aracını kamp aracı tarzında karavana çevirdik. Sonra bu iş bizim dikkatimizi çekti, bu şekilde bizde bu işi radarımıza aldık. Biz de bu işi sevdik şu anda da devam ediyoruz. 2020’de İstanbul’dan dönüş yaptık, 4 yıldır da bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

Genel olarak şehir ve yurt dışından talebin olduğunu söyleyen Demiralp, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden insanların geldiğini aktardı. Karavan ustası Mesut Demiralp, “Kayseri’de zaten bu işi yapan yok denecek kadar az. Bizim kültürümüzden dolayı şehrimizde çok talep yok ağırlıklı olarak zaten şehir dışı çalışıyoruz. Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Bu işin avantajı şu ki, tekerlekli bir ürün olduğu için Türkiye’nin her tarafından hatta Avrupa’dan bile insanlar geliyor. Avrupa’ya da yaptığımız araçlar var. Talep aslında her yaş grubundan ve her ekonomik sınıftan geliyor. Bu tamamen bu işi benimsemekle alakalı bir şey. Karavan sahibi olmak isteyenler, yaptırmak isteyenler belli yaş grubu ve ekonomik sınıfla alakalı değil. Türkiye’nin diğer ucundan insanlar geliyorlar, memurlar iş insanları da var” şeklinde konuştu.

‘KARAVAN ÖZGÜRLÜKTÜR’

Karavanlara olan ilgilinin önce pandeminin tetiklediğini, arından ise 6 Şubat depremi ile daha da arttığını dile getiren Demiralp, şu anda ise sevenlerin ve meraklılarının arttığını belirtti. Demiralp, bir karavanın yapım sürecinin ortalama 20 ila 30 gün sürdüğünü söyledi. Mesut Demiralp, “Karavan dediğimizde basit bir kelime ama yapımında müthiş bir işçilik var. Karavanın yapılıp buradan çıkması ila 30 günü buluyor. Çünkü baştan sona bir yaşam alanı kuruyoruz, basit görsellerle görüldüğü gibi değil. Bugünün şartlarında donanımında çok değişkenlik var, Avrupa ürünleri girdiği zaman işin içine çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Şu anda bütün donanımı biz seçtiğimiz zaman buradan alıp dağ başında yaşayacak şekilde yaklaşık 500 bin lira gibi bir maliyeti oluyor. Ama özel istekler, talepler olduğu zaman bu yukarıya doğru çıkıyor. Geçen yıla oranla malzeme ve işçilik kaynaklı yaklaşık yüzde 30-40’lık bir zam oldu. Ama 4 yıl öncesine yani bizim bu işe başladığımız zamanla kıyasladığımızda bizde değil malzemede yüzde 200-300 zam oldu. Karavan özgürlüktür biz hep bunu diyoruz, mekâna bağlı kalmadan belli bir alana bağlı kalmadan yaşanıyor. Asıl bu işi pandemi tetikledi, insanların dikkatini çekmesini sağladı. Ardından deprem bu işi iyice göz önüne çıkardı. Şimdi de artık bu işi sevenler almaya veya yaptırmaya başladılar. Çünkü o zaruret durumu kalktı. Şu anda deprem, pandemi yok ama hala bu iş yapılıyor. Müşteri biraz bilinçlendi, çünkü merdiven altı veya amatörce yapılan işler eleniyor artık. Pandeminin, depremin sıcaklığıyla ne bulduysa yaptırdı. Bunların hepsi artık sorgulanıyor bu da bir anlamda bizim için iyi çünkü profesyonel yapılan işin bir ayrıcalığı oluyor” dedi.