Tarihçi Cingil 'Ahilik teşkilatı Mevlevilik için rakip olarak görüldü'

Tarihçi Mustafa Cingil, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programında Moderatör Salih Zeki Çetin’in sorularını yanıtladı.

Ahilik ve Bacıyan-ı Rum yapılanması hakkında bilgiler veren Tarihçi Mustafa Cingil; “Kayserili kadınlar örgütleyerek bir kadınlar Çarşısı kurar kadınlar tamamen kendi el sanatlarından hazırladıkları ürünleri orada satmaya başlarlar örgülü külah, uzar gibi el sanatları yaparlar kazandıkları para ile tekkelerinde ağırlıkları misafirlere yemekler hazırlanır tekke giderlerine hakkında bulunurlar Fatma bacı tarafından Kayserili kadınların bu yapılanmasına Bacıyan-ı Rum denilmektedir Bacıyan-ı Rum kadınları yani Fatma bacı teşkilatı çok ilginçtir at üstünde sürekli savaş talimleri yapıyorlardı adeta onlar da birer hazır kıta savaşçı durumundaydılar hem ahilik ve hem Fatma bacı teşkilatını hem de Tokat çevresinden gelmiş olmasıyla tüm Türkmen gruplar arkasında olan Alaattin Keyf dönemi bu güçle her açıdan zirveye ulaşmıştır. Anadolu’da o dönemde bir başka dini ve tasavvufi yapılanma ise başında dönemin ünlü alemi bu tasavvufi fikir ve düşünce adamı olan Mevlânâ Celaleddin Rumi’de bulunduğu Mevleviliktir aslında Mevleviliğin müesseseleşmesi oğlu sultan tarafından olmuştur. Tamamen farz kültürü yani Malatya ekolü de yetişmiş yüksek eğitim düzeyde devlet adamlarının içinde bulunduğu bu yapı güçlerini de kullanarak her tarafta ve çok etkili bir şekilde faaliyete girişmeye başlarlar bu nedenle Tokat ekol Türkmen’ler ve yerel halkın desteğiyle kurulan Ahilik teşkilatı onlar için mücadele edilmesi gereken ciddi bir rakip olarak görülür yani artık Mevlevilik Ahiliği rakip olarak görüyor mücadele edilmesi gereken bir yapı olarak görüyor” şeklinde konuştu.