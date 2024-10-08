Tarihçi Mustafa Cingil: 'Anadolu'nun ilk medresesi tuvaletin altından kurtarılmalıdır'

Dört Dörtlük Tarih programında bu duruma açıklık getiren Tarihçi Mustafa Cingil, külliyeden günümüze sadece caminin yetiştiğini, işin en acı tarafının ise ilim ve bilim yuvası olan medresenin yıkılarak üzerine, çok yakın bir tarihte yani 1970’li yıllarda, İslam’a, insafa ve insanlığa sığmayacak şekilde tuvalet yaptırıldığını ifade etti.

Neredeyse caminin tam kıblesine denk gelecek şekilde bu tuvaletlerin yapıldığını belirten Tarihçi Mustafa Cengil, bu çirkinliğin bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, tuvaletin derhal kaldırılması ve tuvalet altındaki Melik Mehmet Gâzi Medresesi’nin bir an önce ihya edilmesi gerektiğini belirtti.

"ANADOLU’NUN İLK MEDRESESİ TUVALETİN ALTINDAN KURTARILMALIDIR"

Melikgazi Medresesi’nin ihyasının iki nedenden ötürü önemli olduğunu ifade eden Tarihçi Mustafa Cingil şunları söyledi: “Birincisi; Medresenin ihyası Kayseri’yi bir Türk-İslâm m şehri şeklinde yeniden kuran Melik Mehmed Gâzi’ye Kayserililerin önemli bir vefa borcudur. İkincisi; daha da önemlisi ise, bu sayede Kayseri’nin tarihi, Anadolu’nun tarihi değişecek. Tarih ve literatür bu ihya ile artık yeni baştan yazılacak! Günümüzde internete Anadolu’nun ilk medresesi hangisi ? diye yazdığınızda, Tokat Niksar’da bulunan muhteşem Yağıbasan Medresesi karşınıza çıkar. Yağıbasan Medresesi’ni yaptıran ise Melik Mehmed Gâzi’nin kardeşi Nizameddin Yağıbasan olup, Medresenin yapılış tarihi 1151-1152 yıllarındadır. Oysa, Melik Mehmed Gâzi'nin , Cami-i Kebir Külliyesi’ni iktidarı döneminde yani 1134 - 1142 yılları arasında yaptırdığı kesindir. Buna göre de Anadolu’nun ilk medresesi olarak bilinen Yağıbasan Medresesi’nden en az 10 yıl önce yapılmıştır. Eğer, Melik Mehmed Gâzi Medresesi tuvaletin altında kurtarılıp yeniden ihya edilirse, bu medrese Anadolu’nun ilk medresesi olacaktır. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, araştırmacılar Kayseri’ye Anadolu’nun ilk medresesini görmek için geleceklerdir.’