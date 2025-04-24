Tarihe Yolculuk: 23 Nisan'da Milli Mücadele Müzesi'ne Yoğun İlgi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri'deki Milli Mücadele Müzesi'nde tarihi bir keşif için ziyaretçileri bir araya getirdi. Bayram vesilesiyle müzeyi ziyaret eden aileler, çocuklarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın önemli anlarını yakından görüp, tarih bilincini pekiştirme fırsatı buldu.
Müze, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini anlatan belgeler ve nesnelerle zenginleştirilmiş sergileriyle dolup taştı. Ziyaretçiler, geçmişten gelen tarihi mirası deneyimleyerek, milli mücadelenin ruhunu hissettiler. Özellikle çocuklar, interaktif canlandırmalar sayesinde eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldular.
Müze, haftanın her günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açık. Ziyaretçilerin, grup ziyaretleri için önceden randevu alması öneriliyor. Bu tür aktiviteler, tarihsel farkındalığı artırarak geleceğin genç nesillerine değerli bir miras bırakma amacını taşıyor.