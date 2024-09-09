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  • Tarihi eser kaçakçıları 303 adet Roma Bizans sikkesiyle yakalandı : 3 gözaltı

Tarihi eser kaçakçıları 303 adet Roma Bizans sikkesiyle yakalandı : 3 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından dedektör köpeği ile düzenlenen iki farklı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Tarihi eser kaçakçıları 303 adet Roma Bizans sikkesiyle yakalandı : 3 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından dedektör köpeği ile düzenlenen iki farklı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dedektör köpeği Mia ile koordineli olarak yapılan iki ayrı operasyonda 303 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2 adet Arapça yazılı tarihi eser, 1 adet kılıç, 2 adet metal tarihi obje, 1 adet vazo ele geçirildi. Operasyonlarda R.D. (69), M.A. (43) ve M.Ö. (59) isimli şüpheliler de yakalandı. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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