CHP'li Özgür Özer, 'Belediye, arsa devrini alışkanlık edindi'
Belediyenin borçlar karşılığında SGK'ya parsel veya gayrimenkul devretmesini alışkanlık haline getirdiğini söyleyen CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Borçlara karşılık arsa veya gayrimenkul SGK'ya devrediliyor fakat bahsi geçen şirketin mevcut borcunu bilmiyoruz. Borcun miktarı belirtilmeden 'fazla' dendi ve 8-10 parça arsanın SGK'ya devredilmesi kararlaştırıldı. Miktara açıklık getirilmemesi sebebiyle grupça ret yönünde oyumuzu kullandık' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 37 asıl, 30 ek olmak üzere 67 gündem maddesi karara bağlandı.
Toplantının ardından CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, belediyenin borçlara karşılık parsel devretmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu gündem maddesine Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak karşı çıkmalarının sebebinin bahsi geçen belediye şirketinin mevcut borcunun belirtilmemesi olduğunu ifade eden Özer, “Bu durum, belediye şirketlerinde bir alışkanlık haline geldi. Borçlara karşılık arsa veya gayrimenkul SGK’ya devrediliyor fakat bahsi geçen şirketin mevcut borcunu bilmiyoruz. Borcun miktarı belirtilmeden ‘fazla’ dendi ve 8-10 parça arsanın SGK’ya devredilmesi kararlaştırıldı. Miktara açıklık getirilmemesi sebebiyle grupça ret yönünde oyumuzu kullandık” dedi.