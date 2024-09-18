Tarihi eserleri yurt dışına çıkaramadan yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bir şüpheli, elindeki tarihi eserleri yurtdışına çıkaramadan polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak kazılar ve soygunlarla temin edildikten sonra yurt dışında satılmak üzere hazırlanan kaçak tarihi eser ve silahlara yol uygulamasında el konuldu.

Kırşehir’de durdurulan araç içerisinde arama yapan polis, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu tespit edilen 7 yüzük, 1 kolye ucu, 1 mühür, 25 sikke ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araç sürücüsü F.Y. hakkında ’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ve ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.