Tarihi Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Kayseri’de Ramazan Bayramı’na 1 gün kala çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanırken tarihi 15. Yüzyıl’a kadar dayanan Tarihi Kapalı Çarşı da alışveriş yapan vatandaşlarla doldu taştı.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Şeker, kıyafet, ayakkabı ve tatlı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların yıllardır bayram öncesi alışveriş için tercih ettiği Tarihi Kapalı Çarşı da alışveriş için gelen vatandaşlarla doldu taştı. Kapalı Çarşı’da kıyafet satan esnaf Ayhan Dağdelen satışlardan memnun olduklarını söyleyerek, “Yoğunluğumuz başladı. Çok şükür memnunuz. Bayrama 1 hafta kalmasıyla birlikte akşamları da dükkanımızda kalmaya başlıyoruz. İftar öncesi ve iftar sonrası baya yoğunuz. Bayramda olan bu yoğun ilgiyi bayramdan sonra da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bir başka esnaf ise “Kapalı Çarşı Kayseri’nin bel kemiği. En eski esnaf burada bulunan esnaf. Bayram öncesi güzel de geçiyor. Kalabalık ve yoğunluk var. Bütün esnaf da memnun bu durumdan. İftardan sonra da açıklar. İftardan sonra kaldıklarında da yine yoğunluk var, tatmin ediyor. Güzel geçiyor. Yoğunluk 4-5 gün boyunca bu şekilde devam ediyor. Bu akşam saat 22.00 gibi yoğunluk biter. Gece 00.00 gibi de esnaf hazırlıklarını yaptıktan sonra dükkanını kapatır” ifadelerini kullandı.