Kayseri'de 56 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kayseri'de 56 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticaretini önlemek amacıyla bir adreste arama yaptı. Yapılan aramada; 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

İHA
Kayseri Gündem

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