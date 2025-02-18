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Tarihi Kapalı Çarşı'da Samimi Buluşma: Başkan esnafla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra Anadolu'nun en büyük çarşısı olan tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bu ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların taleplerini sıcak çay eşliğinde dinledi ve onlarla sohbet etti.

Tarihi Kapalı Çarşı'da Samimi Buluşma: Başkan esnafla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerin taleplerini ve önerilerini yüz yüze dinlemeye önem veriyor. Esnaf ziyaretlerine her fırsatta devam eden Büyükkılıç, Türkiye'nin ikinci büyük kapalı çarşısı olan tarihi Kapalı Çarşı’ya gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi. “Sabır ve emekle büyüyen dükkânlarda, Kayseri’mize değer katan hemşehrilerimle sohbet ettik. Her bir dükkân, bir hayalin ve emeğin simgesidir. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bol, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Ziyaret sırasında, Fransa’dan Erciyes’e kayak yapmaya gelen ve Kapalı Çarşı'yı gezen yabancı turistlerle de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olduğunu vurguladı. Misafirlere Kayseri ve Erciyes hakkında bilgiler vererek, Kayseri'nin ticaret erbabıyla karşılıklı sevgi ve saygı içinde olduklarını belirtti.

Kapalı Çarşı sonrası, meydanda ayakkabı boyacılığı yapan vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, vatandaş ve esnafla bol bol fotoğraf çektirdi. Esnaf ve vatandaşlar da Büyükkılıç'a ilgisi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları ile Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Raşit Benk eşlik etti.

 

Haber Merkezi

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