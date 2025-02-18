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- Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Birlik ve Beraberliğimiz Güçlenerek Devam Edecek!'
Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Birlik ve Beraberliğimiz Güçlenerek Devam Edecek!'
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve il yönetim kurulu üyeleri, Sivas İlbeyliler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Fatih Koçyiğit ve yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette Kayseri ve bölge halkının ortak meseleleri, toplumsal dayanışma ve birlik ruhu üzerine önemli istişarelerde bulunuldu.
Ziyaret sonrası açıklama yapan İl Başkanı Erdal Altun, sivil toplum kuruluşlarının toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla hareket etmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:
"Toplumumuzun temel taşı olan sivil toplum kuruluşları, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren en önemli yapılardır. Sivas İlbeyliler Derneği’nin de bu anlamda Kayseri’de önemli bir misyon üstlendiğini görmek bizleri mutlu etti. Bizler, ülkemizin geleceği için el ele vererek, ortak akılla hareket etmek zorundayız. Saadet Partisi olarak, toplumun her kesimiyle diyaloğu önemsiyor, halkımızın dertlerine çözüm üretmek için sahada olmaya devam ediyoruz."
Altun, misafirperverlikleri için dernek başkanı Fatih Koçyiğit ve yönetimine teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ve istişare kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğunu belirtti.