Tarihi Konakta Mızrap ve Mısralar Şöleni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılarak restore edilen tarihi Gavremoğlu Konağı yeni bir Kültür - Sanat avlusu olmaya aday. Tarihi dokusu, sıradışı yapısı ile Kayseri değerleri arasına katılan Gavremoğlu Konağı, bu akşam 20:30' da Şiir ve Türkü gecesine ev sahipliği yapacak. Geçmişte virane haliyle Kayseri'nin kalbinde sızı olan tarihi yapı, şu an efsane haliyle Küllerinden doğan anka kuşunu andırdı. Kalite, nitelik ve şuuru önceleyen bakış açısıyla programlar yapmayı hedefleyen Gavremoğlu Kültür Merkezi, Kayseri Kültür Sanat Dünyasında parlayan bir yıldız olmaya aday.

TARİHİ KONAKTA MIZRAP VE MISRALAR ŞÖLENİ

Kayseri'nin seçkin Şair ve Yorumcularının sahne alacağı programın sunuculuğunu Şair Yazar Hacı Kısır yapacak. Malik Şahin, Mehmet Ali Gül, Murat Özdeniz ve Süheyl Yayla gibi değerli isimlerin mikrofon tutacağı gecede , seçkin şiirlere Genç Türk Müziği Sanatçıları eşlik edecek.

GÖNÜL AVLUMUZ SANATÇILARIMIZA DAİMA AÇIK

Gavremoğlu Kültür Sanat Merkezi Yönetcisi, Hasene Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Topuz yaptığı açıklamada ; 'Medeniyetler şehri kadim Kayseri'mizin geçmişten geleceğe kültür zenginliği ortadadır. Gavremoğlu Kültür Merkezi olarak Sanatın, Sanatçının her zaman yanında olacağız. Bize emanet edilen bu özel yapının ruhuna uygun, kaliteli ve nitelikli programlar yaparak, halkımızla, gençlerimizle, gurbetçilerimizle Kültür Sanat değerlerimizi gönül avlumuzda buluşturmak istiyoruz. Gönül avlumuz Sanatçılarımıza daima açık. Kat kat açılmış bir gül gibi güzellikler içinde güzellikler yapmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan Kültür Sanat alanında imza çalışmalar yaparken, bir taraftan üç gün süre ile açık olacak Hasene Hayır Çarşımızı açtık. Gayemiz Rıza-i Bari, payemiz dua almaktır. Hikayemiz Hak ve Hakikat yolunda olmaktır.

Gavremoğlu Konağı Kayseri'mize kazandırılmış bir mücevherdir. Bu münasebetle Gavremoğlu Konağını bin bir meşakkat ve emekle gün yüzüne çıkarıp bize emanet eden Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz' dedi.