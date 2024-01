Tarihi mekanda tarih dersi

Kayseri’de lise öğrencileri, "dünyanın ilk tıp fakültesi" unvanını taşıyan 8 asırlık Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde tarih dersi işledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sınıfım Kayseri" projesi çerçevesinde farklı okullardaki öğrenciler, tarihi mekanlarda ders işliyor. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencileri de "dünyanın ilk tıp fakültesi" unvanını taşıyan Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde tarih dersi işledi. Öğrencilerin dersine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, tarihi mekanların öğrencilerin ufkunu açtığını söyleyerek, "İçerisinde bulunduğumuz mekan 800 yıl önce Selçuklular zamanında Gevher Nesibe Sultan tarafından yaptırılmış bir mekan. Öğrencilerimiz şu soruyu soruyorlar; ’Gerçekten bu mekan 800 yıl önce mi yapıldı?’ Eğer 800 yıl önce bizim atalarımız böyle bir mekan yapabildilerse biz o zaman çok çok daha iyilerini yapabiliriz. Çünkü buradaki imkanlara, yapıya, estetiğe baktığınız zaman muhteşem bir ortam var. O zaman içinde bulunduğumuz çağda bizim gençlerimiz ne yapabilirler; ayakları daha sağlam yere basabilir. Aynı zamanda kendi tarihinin ruhunu burada öğreniyorlar. Buradaki yaşantıyı, ilmi, felsefeyi, yardımseverliği ve anlayışı görmek, özümsemek onlar için bir model oluşturuyor" dedi.

"Biz her şeyden önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz" diyen Karaköse, "Biz vatanını, memleketini, ülkesini seven insan yetiştirmek istiyoruz. Bilimde, teknikte, sanatta, sporda, kültürde kendini geliştirmiş, dünya şartlarına uygun gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de bu gelişimin sadece sınıfta değil, toplumun her alanında, yaşamın her alanında olması gerekir. Çünkü biz nihayetinde her şeyden önce öğrencilerimizi hayata hazırlamak istiyoruz. Bunun için de hayatı teneffüs etmelerini, o nefesi almalarını istiyoruz. Çocuklarımız burada gezerken o kadar güzel sorular soruyorlar ki. Burada ne yapılmış, müzikle tedavi edilmiş. Nasıl yani, 800 yıl önce müzikle tedavi mi edilmiş. Evet, 800 yıl önce müzikle tedavi sistemleri denenmiş ve bunu bizim atalarımız yapmış. O zaman şimdi biz bunun üzerine neler koyabiliriz, daha neler neler yapabiliriz. Bu bakış açısını kazanmalarını, kendi atalarını, tarihini, kültürünü, yaşadıkları şehri ve değerlerini tanımaları için bu imkanları onlara sunmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Salih Demirsu, tarihi mekanlarda ders işlemenin kendilerini geliştirdiğini söyleyerek, kendilerine bu hizmeti sunan yetkililere teşekkür etti.