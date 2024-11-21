Tarihi saat kulesinde duran zaman artık yeniden akıyor

Yozgat Belediyesi tarafından bakım ve onarımı düzenli olarak yapılan saat kulesi 116 yıldır hizmet veriyor.

1908 yılında dönemin belediye başkanı Tevfikizade Ahmet Bey tarafından inşa ettirilen saat kulesinin günümüzdeki bakım onarım işlerini Yozgat Belediyesi’nin görevlendirdiği Sinan Katlan yapıyor. Yozgat’ta esnaflık yapan ve ticaretle uğraşan Katlan, saat kulesinin bakımını ve onarımını itinayla yerine getiriyor. Saatin teknik aksamı ve mekanik özelliklerinden bahseden Katlan, “Kazım Bey, Yozgat Belediye Başkanı olduktan sonra bu iş için beni görevlendirdi. Ben de saat kulesinin bakım işlerini yapıyorum. Saatin haftalık kurulması ve yağlanması var. Aylık genel bir temizliği var. Saat başında çalma özelliği var. Biz buna ispatlı deriz. 1 dakika sonra tekrar ispatını çalar. Buçuklu saatlerde de tek çalar. Saat Fransız ürünü güzel bir saat. Saat ve zil ağırlıklarla çalışır. Tamamen mekaniktir. Sert sarıdan oluşan burçları yıprandığı için değiştirdik. Bakım zamanları ise yaz ve kış olarak ayrı ayrıdır. Yazın ağırlıklarını hafifletiriz. Kışın ağırlıklarını biraz daha arttırırız. Restorasyon olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Artık sıvaları dökülüyor ve çok toz oluyor. Toz da saatin, mekaniğin düşmanı” dedi.

“Taş yığını olmaktan öte zamanı hatırlatan bir sembol”

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, saat kulesinin Yozgat’ın en önemli tarihi simgelerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Saat kulesi yaklaşık 110 yıldır Yozgat halkına zamanı hatırlatıyor. Tabii geçmişte teknolojinin gelişmediği dönemlerde bu daha önemliydi. Yozgatlı hemşehrilerimiz için şimdi de nostaljik bir değeri var. Ama maalesef son 5-6 yıldır saat kulesi çalışmıyordu. Bu da bir kısım hemşehrilerimizde rahatsızlık oluşturuyordu. Çünkü bu bir semboldür ve nostaljik bir değeri vardır. Bu yüzden biz geldiğimizde saat kulesiyle ilgili bir çalışma yaptık ve orijinal bir şekilde tekrar çalışmasını sağladık. İnsanlarımıza zamanı hatırlatması için bir çalışma yapıldı. Güzel de oldu, eski fonksiyonunu kazanmış oldu. Bir taş yığını olmaktan öte zamanı hatırlatan bir sembol olarak yoluna devam edecek inşallah. Genel olarak vatandaşlarımız memnun. Çünkü hepimizin hayatında, çocukluk ve gençlik yıllarında saat kulesiyle ilgili anıları var. O yüzden bilhassa bizim yaşımızdaki insanlar için memnuniyet verici bir durum söz konusu. Az da olsa rahatsız olanlar var. Ama şehirde yaşamanın gereği olarak bir arada yaşamayı öğreneceğiz. Genel olarak ise memnuniyet söz konusu” dedi.