Tarihine sahip çıkan Melikgazi, Köşk Medrese'yi gün yüzüne çıkarıyor

İlçeyi çağdaş bir geleceğe taşırken, kentin kültürel değerlerini de gün yüzüne çıkaran Melikgazi Belediyesi, kısa zaman önce restorasyon çalışmalarına başladığı Köşk Medrese restorasyon çalışmalarında sona geldi.

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  • 07.11.2023 15:35
  • Güncelleme: 07.11.2023 15:59
Tarihine sahip çıkan Melikgazi, Köşk Medrese'yi gün yüzüne çıkarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçeyi çağdaş bir geleceğe taşırken, kentin kültürel değerlerini de gün yüzüne çıkaran Melikgazi Belediyesi, kısa zaman önce restorasyon çalışmalarına başladığı Köşk Medrese restorasyon çalışmalarında sona geldi.

Melikgazi’nin tarihi değerlerini koruyarak, taçlandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Köşk Medrese restorasyon çalışmamız devam ediyor. Çalışmalarımız yaklaşık 2 ay sonra sona erecek. Alaattin Eratna’nın eşi Suli Paşa Hatun’a yaptırmış olduğu 700 yıldan daha yaşlı bir eser. Buranın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden tahsisini aldık, hızlıca restorasyonunu başlattık. Restorasyonu tamamlanma aşamasında, peyzajına başlıyoruz. Bence bu eser Kayseri’deki en önemli tarihi eserlerden bir tanesi. Eretna Beyliği döneminden günümüze kalan en nadide eserdir. Türk tarihi ve İslam tarihi açısından son derece önemli. Yapının tam ortasında Suli Paşa Hatun’un Türbesi ile yanın başında oğlunun ve torununun türbesi bulunuyor. Burayı inşallah Melikgazi’ye kazandırıyoruz. Yaklaşık 2 ay içerisinde burası faaliyete girecek. Büyük bir tarihi eser tekrar işlevlenecek. Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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