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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri taşkın kanalları ile ilgili soruyu cevapladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Tarım ve Orman Bakanlığı'na 27 Ağustos tarihinde gönderdiği önergesine bakanlıktan cevap geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri taşkın kanalları ile ilgili soruyu cevapladı
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Tarım ve Orman Bakanlığı’na 27 Ağustos tarihinde gönderdiği önergesine bakanlıktan cevap geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önergeye verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

“Kayseri İlinde toplam 1 milyar 096 milyon 50 bin TL keşif bedelli 23 adet taşkın kontrol işi bulunmaktadır. Performans programında bulunanlardan 7 tanesi tamamlanmıştır. Performans programında olmayanlardan 2 tanesi tamamlanmış, 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, Kayseri Bünyan Koyunabdal Kasabası Yerleşim Alanlarının Bahçe Deresi Taşkın Kontrolü, Kayseri-Sarız İlçe merkezinin Sarız Çayı, Kayseri-Tomarza Gülveren Mahallesi Sosun Deresi 1. Kısım Kayseri Develi İlçe Merkezinin Erciyes Dağı Yan Dereleri, 12. Bölge Doğal Afet ve Taşkın hasarları onarımı (Kayseri Yahyalı Karaköy Mahallesi Çampınarı Deresi), Kayseri-Sarıoğlan- Ebulhayır Mahallesi Kuru Dere (Cipcip), Kayseri- Kocasinan İlçesi Ebiç Mahallesi Taşkın Kontrolü İşleri yatırım programında olup ihalesi yapılmış ve projeleri hazırlanmıştır. 2024 yılı içerisinde önergede bahsi geçen konuda 38 adet dilekçe verilmiştir.”

Haber Merkezi
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