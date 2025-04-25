Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile Kayseri'de Ekonomik Dönüşüm Başlıyor

Sondaj çalışmalarının devam ettiği projede, elde edilen sıcak su kaynakları, kapalı seralarda yapılacak tarımsal üretim için kritik bir avantaj sağlıyor. Sıcaklık ve debi açısından beklentileri karşılayan bu kaynaklar, bölgedeki tarımsal üretimin artmasına katkıda bulunacak. OSB'nin, Kayseri'nin tarımsal potansiyelini artırarak ihracat yoluyla ekonomiye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Projeyle birlikte, Elmalı, Düver ve Hımmetdede gibi köylerde istihdam artışı öngörülüyor. Toplamda yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacak bu projede, kadın çalışanların oranının %75 olacağı öne sürülüyor. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında, 635 metre derinlikte saniyede 70 litre debiye sahip sıcak su kaynaklarına ulaşıldığı bildiriliyor.

Sonuç olarak, Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesi, Kayseri ve çevresinin ekonomik kalkınması açısından büyük anlam taşıyor. Yerel kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu yatırım, bölge halkına yeni fırsatlar sunmayı vaat ediyor.