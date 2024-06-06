Tarımda 'yapay zeka' ile işler kolaylaşacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen proje ile yapay zeka ve tarım alanları birbirine entegre edilerek, yararlı ve zararlı bitkiler birbirinden ayırt edilebiliyor.

Tarımla yapay zekayı birleştirerek yararlı bitkilerin korunmasını sağladıklarını söyleyen ERÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Fatih Alperen Bulak, “Bizler 19 kişilik bir ekiple beraber insansız kara araçları üretimi yapıyoruz. İnsansız kara aracı olarak ilk önce bizim başladığımız sektör aslında tarımsal insansız kara araçları sektörüydü. Biz bu sektörde yapay zekayla tarımı birleştirerek aslında yararlı ve zararlı bitkilerin tanımlanması ve burada da zararlı bitkilerin köklerine yapay zeka ile ilaç sıkılması tarafında çalışmaktaydık. Bu sebeple yararlı ve zararlı bitkilerin aslında ayrımı yapılarak daha çok zararlı bitkilerin köküne bölgesel bir ilaçlama yaptığımız için yararlı bitkilerin de bu olumsuzluklardan kurtulmasını sağlıyorduk. Geçen sene TEKNOFEST yarışmasında ve ondan önceki yarışmalarda 4. ve 5. olarak devam ettirdik başarımızı. Bu sene de inşallah hedefimiz birincilik” dedi.

Bulak, çalışmaları ile Türkiye’yi endüstri 5.0’a adapte etmek için katkı vermek istediklerini söyleyerek, “Bir sonraki yarışma ise Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması. Bu yarışmada da aracımızın otomatik bir şekilde bir yerden bir yere sevkiyat yapmasını sağlayacağız. Çizgi izleyerek ve yerdeki QR kodları okuyarak yolunu takip ediyor ve araç şarjı yüzde 20’nin altına düştüğü zaman otomatik bir şekilde kenetlenmeler sayesinde gidip otomatik şekilde şarj oluyor. Ayrıca sanayideki lojistik alanındaki iyileştirmeler için de kullanıyoruz. Artık insansız kara araçları aslında endüstri 5.0’ın da getirdiği yeniliklerle şirketler için tamamen yapay zeka destekli programların ve araçların yapılması onlar için bayağı kolaylık sağlıyor. Büyük birçok şirket de şu anda tamamen yapay zeka üzerine çalışıyor. Biz de bu sebeple Türkiye’nin de endüstri 5.0’a kendini adapte etmesi için çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.