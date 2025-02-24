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Merkez Halk Kütüphanesi Yenileniyor: 7/24 Hizmet Anlayışıyla Modern Dokunuşlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7/24 hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesi'nde yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Modernize edilen kütüphaneler, okuyan ve okutan şehir Kayseri'nin bilgiye erişimini daha kolay hale getiriyor.

Merkez Halk Kütüphanesi Yenileniyor: 7/24 Hizmet Anlayışıyla Modern Dokunuşlar

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bilgiye erişim imkânı sunan kütüphaneleri konforlu ve nezih alanlarla zenginleştiriyor. Bu kapsamda, Merkez Halk Kütüphanesi’nde yenileme çalışmaları Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Kütüphanenin 2 bin metrekare taban fayansı yenilenirken, iç mekanlarda da tadilat çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve tüm ziyaretçilere ücretsiz sıcak çorba, çay ve internet hizmeti sunarak, kütüphaneleri ev sıcaklığında bir ortama dönüştürüyor. Teknik Koordinatör Vedat Kılıç, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Kütüphaneler, hem öğrencilerin hem de kitapseverlerin buluşma noktası olmaya devam ederken, modern dokunuşlarla daha konforlu hale getiriliyor.

Haber Merkezi

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