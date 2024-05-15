Tartıştığı eski eşini ve babasını vurdu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski eşini ve babasını pompalı tüfek ile vurarak yaraladı.

Tartıştığı eski eşini ve babasını vurdu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski eşini ve babasını pompalı tüfek ile vurarak yaraladı.

İzzet Özilhan Bulvarı’nda meydana gelen olayda; S.H. ile eski eşi K.T. ve A.T. tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.H., yanındaki pompalı tüfek ile eski eşi ve babasına ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar K.T. ve A.T. ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan S.H. de ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü
ERÜ'ye 'simülasyon merkezi' sözü
2023'de Kayseri'de 15 bin 382 bebek dünyaya merhaba dedi
2023'de Kayseri'de 15 bin 382 bebek dünyaya merhaba dedi
Park ve mesire alanlarına drone ile ilaçlama
Park ve mesire alanlarına drone ile ilaçlama
Ak Parti'de değişim sinyali: 'Yanlışta ısrar kaybettirir'
Ak Parti'de değişim sinyali: 'Yanlışta ısrar kaybettirir'
Büyükşehir'den 'kamu malına karşı hassasiyet' çağrısı
Büyükşehir'den 'kamu malına karşı hassasiyet' çağrısı
Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı
Evinde müze gibi kaçak tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı