Tartıştığı kişilere pompalı ile ateş eden şahıs kayıplara karıştı

Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde bir kişinin tartışma yaşadığı kişi ya da kişilere pompalı tüfekle iki el ateş ettiği görüldü. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Pompalı ile ateş eden şahsın daha sonra bir kadın tarafından durdurulduğu kaydedildi.