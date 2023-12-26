Tartıştığı kişilere pompalı ile ateş eden şahıs kayıplara karıştı

Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde tartıştığı kişi ya da kişilere doğru pompalı tüfekle ateş eden bir kişi daha sonra kayıplara karıştı.

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  • 26.12.2023 20:40
  • Güncelleme: 26.12.2023 20:40
Tartıştığı kişilere pompalı ile ateş eden şahıs kayıplara karıştı

Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde bir kişinin tartışma yaşadığı kişi ya da kişilere pompalı tüfekle iki el ateş ettiği görüldü. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Pompalı ile ateş eden şahsın daha sonra bir kadın tarafından durdurulduğu kaydedildi.

1ha

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