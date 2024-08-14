Taşmakıran Cami nihayet restore edilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Melikgazi ilçesinde bulunan Tasmakıran Camii ile Çeşmesini Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birliği halinde restore edecek. Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak geleceğe aktaracak projelere imza atan Başkan Büyükkılıç, “Vakıflarımızın çalışmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği halinde şehrimiz adına destek vereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde bulunan Osmanlı dönemi eserlerinden Tasmakıran Camii ile Çeşmesini restore etmeye hazırlanıyor. Planlanan çalışma için Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında iş protokolü imzalanmak üzere yetki verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerince görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, restorasyon çalışması hakkında meclisi bilgilendirerek, “Biliyorsunuz Necip Fazıl Caddemizin üzerinde, vakıflarımıza ait olan bir eser. Oranın hayata geçirilip restore edilmesi için sizlerden yetki istiyoruz” dedi. Daha önce aynı bölgede 15 mescidi restore ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Son dönemde, depremden sonra özellikle hasar gördü. Vakıflarımızın çalışmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği halinde destek verelim dedik, şehrimiz adına. Hatırlanacağı üzere o mahallede, o bölgede daha önceki dönemlerde 15 tane mescidi restore etmiştik” diye konuştu.

Daha sonra; "Melikgazi İlçesi, Kemeraltı Mahallesi, 74 pafta, 224 ada, 9 parselde bulunan Tasmakıran Camii ile Çeşmesinin restorasyon, çevre düzenlemesi uygulamalarının yapılması ile gerekli görülebilecek durumlarda revize restitüsyon ve revize restorasyon projelerinin yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi” Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanarak oy birliği ile kabul edildi.