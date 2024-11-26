  • Haberler
  • Asayiş
  • Tatil turu ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 8 şüpheli yakalandı

Tatil turu ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 8 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, internet siteleri üzerinden tatil turları ilanı verip vatandaşları dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tatil turu ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 8 şüpheli yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de, internet siteleri üzerinden tatil turları ilanı verip vatandaşları dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet siteleri üzerinden tatil turları ilanları verip vatandaşları dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler; operasyon düzenledi. Operasyonda; E.E.P. (20), F.Y. (39), A.M.Y. (24), S.S. (45), M.E.S. (24), M.K. (23), A.H. (34) ve Ö.Y.’yi (43) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 8 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet sim kart ve 2 adet flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Tüketiciler Birliği'nden vakıf evlerinin yüzde 900'lük kira artışına tepki
Tüketiciler Birliği'nden vakıf evlerinin yüzde 900'lük kira artışına tepki
İtfaiye'den 'kar' mesaisi
İtfaiye'den 'kar' mesaisi
257 mahallenin yolu daha ulaşıma açıldı
257 mahallenin yolu daha ulaşıma açıldı
Büyükşehir ekiplerinden kaldırım ve parklarda yoğun mesai
Büyükşehir ekiplerinden kaldırım ve parklarda yoğun mesai
Kayak keyfi için Erciyes'e gitmeye gerek yok!
Kayak keyfi için Erciyes'e gitmeye gerek yok!
İYİ Parti Kayseri Teşkilatında istifa zinciri devam ediyor
İYİ Parti Kayseri Teşkilatında istifa zinciri devam ediyor