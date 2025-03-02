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Tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne 24 bin lira cezai işlem uygulandı

Kayseri'de trafik ekiplerince, 'Tehlikeli hareketler yapan motorcu kamerada' konulu paylaşım üzerine gerçekleştirilen çalışma neticesinde motosiklet tespit edilerek sürücüsüne 24 bin 510 lira cezai işlem uygulandı.

Tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne 24 bin lira cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Tehlikeli hareketler yapan motorcu kamerada” konulu paylaşımla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Tehlikeli hareketler yapan motosiklet tespit edildi ve sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 24 bin 510 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahıs hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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