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Kocasinan'da Ramazan boyunca 'İkram Lokması' uygulaması

Kocasinan Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunuyor. İlk teravih namazında Yemliha Mahallesi'ni, ikinci teravihte ise Fevziçakmak Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu belirterek, 'Hemşehrilerimizle Ramazan'ın güzelliklerini paylaşıyoruz' dedi.

Kocasinan'da Ramazan boyunca 'İkram Lokması' uygulaması

Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazı sonrasında gerçekleştirilen ‘İkram Lokması’ uygulaması ile vatandaşlara tatlı ikram ettiklerini belirtti. Ramazan ayının, ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Ramazan ayı boyunca her akşam mahallelerimizi ziyaret edeceğiz. İlk teravihte Yemliha’yı, ilk orucumuzun ardından da Fevziçakmak Mahallemizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare yapma fırsatı buluyoruz. Ayrıca ‘İkram Lokması’ uygulaması ile geleneksel lezzetleri Kocasinan’ımızda yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Özellikle yaklaşık dört yıl önce başlattığımız ve Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’a, büyük beğeni toplayan uygulama ile ilgili teşekkürlerini ileten vatandaşlar ise belediyenin dini ve özel günlerdeki bu tür uygulamalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi

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