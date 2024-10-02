Tehlikenin farkında mısınız: Savaş kapımızda

Gazze yok edilirken susanlar...

Lübnan yakılırken umursamayanlar...

İran tehdit edilirken inanmayanlar...

Şii'dir diye yerden yere vuranlar...

Çok kısa süre sonra ateşin şii & sunni dinlemeden... sağcı solcu demeden bütün müslümanları yakmak üzere ateşlendiğini görecekler...

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Meclis açılış konuşmasında açık açık devlet bilgisi ve ağzıyla... Filistin ve Lübnan'dan sonra sırada Türkiye var... İsrail'in hedefi Türkiye'dir derken bir kesim yine oyun oynaştalar...

Kafayı yemek üzereyim!!

Bu ahmak güruh İsrail ile Amerika'nın kurdurduğu terör örgütleri üzerinden onlarla savaş halinde olduğumuzu hadi görmüyorlar...

Devletin ilk ağzı Reis anlatıyor... Meclis Başkanımız anlatıyor... Devlet Bahçeli anlatıyor... siyaset bilimciler anlatıyor... strateji uzmanları anlatıyor... dinler tarihçisi birçok ilim adamı İsrail'in sapkın din anlayışı üzerinden hedeflerini anlatıyor... Benyamin Netanyahu kendi ağzıyla söylüyor... yine görmüyorlar.

Hala 100 yıl önceki Araplar bizi sırtımızdan vurdu... toprak sattı... maksatlı yalan ve saçmalıkları üzerinden bugünü okuduklarını ve doğru yerde saf tuttuklarını zannediyorlar...

Eğer bugün Gazze'ye, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Lübnan'a ve şii'dir diye İran'a yapılanlara karşı susarsan... sus bakalım korkarım ki sıra sana da gelecek.

Herhalde... Allah korusun ama ilk İsrail bombası Vatanımıza düştüğünde uyanacaklar...

????Bu tehlikenin farkında olan vatan sevdalısı tüm insanların, vakıf ve derneklerin üzerine düşen görev... milletimize ve gençlerimize... uykuyu ve rahatı terk edip canhıraş yaklaşan tehlikeyi anlatmaktır...

Bu saatten sonra İsrail devletine direk destek veren markalardan alışveriş yapan... yiyip içen şuursuzlar kendi ülkesine kurşun sıkan teröristten farksızdır ve Türkiye'yi işgal etmek isteyen terörist İsrail'e yardım ve yataklık etmektedir. Daha ne ve nasıl söylenir bilemiyorum...

Fevzi Konaç