TEKNOFEST 2025 için geri sayım başladı

TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, bilim ve mühendislik faaliyetleri, hava gösterileri ve girişimcilik zirveleri gibi çeşitli etkinliklerle Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük platformlarından biri olarak dikkat çekiyor. Uluslararası düzeyde de bilinirliğe sahip olan festival, 100’ün üzerinde ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapıyor ve birçok yabancı misyon temsilcisi tarafından ziyaret ediliyor.

İstanbul'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2025, her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle birlikte Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapmaya devam edecek. Teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Festivalin hedeflerine ulaşmasında, özellikle yarışmaların toplumun her kesimine duyurulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. İlkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine ve özel sektör firmalarına kadar geniş bir katılımcı yelpazesi bulunmakta. Yarışmalar hakkında detaylı bilgi ve başvuru için mth.tc/b1svi linkinden yararlanılabileceği duyuruldu.

Kayseri Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, konunun ilgili tüm eğitim ve diğer birimlere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica etti.