Huzurevi sakinlerine nostaljik müzik keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde yaşayan yaşlı vatandaşlara nostaljik bir müzik ziyafeti sundu. Hoş Sada Müzik Grubu'nun sahne aldığı konserde, huzurevi sakinleri hem duygusal anlar yaşadı hem de eski günlere dair neşeli anılarla dolu bir akşam geçirdi.

Huzurevi sakinlerine nostaljik müzik keyfi

2002 yılından bu yana huzurevi sakinlerinin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın himayesinde düzenlenen konser, huzurevi sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Konser boyunca unutulmaz şarkılar ve türkülerle dolu bir yolculuğa çıkan huzurevi sakinleri, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Etkinlikte, hem duygusal anlar hem de neşeli anılar bir arada yaşandı.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Yaşlı bireylerin sosyal hayatlarına büyük katkı sağlayan bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundular.

Haber Merkezi

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