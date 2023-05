Teknolojinin kalbi 2. kez KOCAFEST ile atıyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali’nde (KOCAFEST), teknolojinin kalbi yine Kocasinan’da attı.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen festivale Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilli Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, protokol üyeleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında Anadolu’nun ortasına dijital bir fidan diktiklerini söyleyen, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz yıl KOCAFEST’in ilki ile başladık ve dedik ki Allah nasip ederse KOCAFEST’i artık Kayseri’de geleneksel hale gelecek bir teknoloji festivali olacak. Allah’a şükür bu sene 2.’sini yapıyoruz. Bununla birlikte sizlerle, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bugün burada yoğun bir emekle bugünlere kadar getirmiş olduğumuz KOCAFEST’imiz geçtiğimiz yıl 102 farklı takımın katılımı ile başlamıştı. Bu yıl itibariyle tam 2 katı artarak 204 takımımız 14 farklı kategoride akıl terlerini burada sahaya dökmeye başlayacaklar. Biz Anadolu’nun ortasında bir dijital fidan dikiyoruz ve bu fidanı bilimle, akılla, tecrübeyle ve daha önemlisi inançla büyütmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada da inşallah KOCAFEST’imizin daha iyi noktalarına geleceğine inanıyorum” dedi.

Gençlerden beklentilerin büyük olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Burada biz hepimiz büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin teminatı evvel Allah sonra da sizlersiniz. Dolayısıyla her ülke, her millet gençlere ne kadar yatırım yaparsa, geleceklerini o kadar teminat altına alırlar. Onun için de bizler her anlamda, her fırsatta sizlerin en iyi eğitimi ve öğrenimi görmesi için, teknolojide en ileri gitmeniz için her vesile ile devletimiz, hükümetimiz, idarelerimiz, özel teşebbüs, her fırsatta yatırımlar yapmak sureti ile sizlerin çok daha ileri gitmesi, ufkunu açması, gelişmelerini sağlaması için her fırsatı değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Bir tarafta Türkiye’nin her tarafında büyük bir hareket getiren, büyük etkiler yapan, başarılar sağlayan Teknofest, diğer taraftan da burada KOCAFEST. Burada yaptığımız çalışmalarla Teknofest’i destekleyeceğiz ve çok daha ilerilere gideceğiz. Bu konularda hepinizin çok önemli görevleri var. Hepinizden beklentimiz büyük. Bu konuda hiçbir şekilde durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Akar, gençlerin ufkunu genişletmesi ve hayal etmesi gerektiğini söyleyerek, “Gençlik sorumlu olacak, bu iş sadece büyüklerinizin değil, Türkiye de sizlerden çok şeyler bekliyor. Bunun için çalışmanız lazım. Büyük ve güçlü Türkiye derken sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Öncelikle ve önemle eğitim ve öğrenimde hata yapmayacaksınız. Bu okul sıralarından en üst düzeyde istifade edeceksiniz. Artık Türkiye yerinde duramaz, durmayacak. Her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz buna inanın, ufkunuzu açın. Hayalinizi genişletin. Bizler Türkiye’ye yararlı insanlar olmak için açık bir görüşle çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Allah’ın izniyle başaracağız. Ben hepinize kolaylık ve sağlık diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri salonda bulunan projeleri inceleyerek, öğrencilerden bilgiler aldı. 3 gün sürecek olan festivalde 204 takım, 17 farklı kategoride birbirinden iddialı projeleri ile yarışacak.