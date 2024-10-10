TekPlas, bahçe mobilyalarında iddialı

Nobel Expo tarafından düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB), Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarı ile birlikte Türkiye’nin en büyük mobilya şehirlerinden yüzlerce üretici, dünyanın dört bir yanından gelen onbinlerce profesyonel satın alıcıyla buluşacak.

Kaliteli ürünleri alıcılarla buluşturmayı amaç edindiklerini ifade eden Tekplas Plastik Satış Pazarlama Müdürü Mehmet Koçkat, “Kayseri’de bahçe sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Tekplas Plastik şirket adı altında 4 farklı markamız bulunmaktadır. Bugün bahçe sektörüne baktığımızda bahçe sektöründe Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinde ileri gelen markalar arasındayız. Bugün Türkiye genelinde mobilyada olduğu gibi konsept mağazalaşmaktayız. Bu anlamda da asıl bizim öne çıkan vizyonumuz kaliteyi en üst seviyeye ulaştırarak en güzel şekilde müşterilerimize hizmet etmek.Fuarda yurt dışından gelen müşteriler olmak üzere hareketlilikler olmaya başladı. İlerleyen günlerde de bunun daha iyi olmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.