Telefonu elinizden düşüremiyorsanız dikkat, o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Uzman Psikolog Duhan Töre, teknoloji çağının hastalığı olan nomofobinin kişiyi yaşamdan soyutladığını söyledi.

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  • 26.12.2023 12:15
  • Güncelleme: 26.12.2023 15:59
Telefonu elinizden düşüremiyorsanız dikkat, o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uzman Psikolog Duhan Töre, teknoloji çağının hastalığı olan nomofobinin kişiyi yaşamdan soyutladığını söyledi.

Modern çağın yeni sendromlarından biri olan nomofobi hastalığı, kişinin ruhsal sağlığını tehdit ediyor. Medicana Sivas Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Duhan Töre, nomofobi hakkında açıklamalarda bulundu. Uyanır uyanmaz telefonu ele almanın bu hastalığın belirtilerinden biri olduğunu ifade eden Töre, “Nomofobi, teknoloji çağıyla birlikte akıllı telefonlar, bilgisayar, tablet ve diğer teknolojik aletlerle sürekli ilgilenmek, bunlarla alakalı panik ve kaygı yaşama hastalığıdır. Uyku öncesi ve uyku sonrası durum da aslında uyumadan hemen önce son kontrolleri yapmak. Uyandıktan sonra telefonu hemen elimize almak gibi durumlar aslında bu hasatlığın belirtilerinden birkaç tanesidir. İnternetin bitme korkusu, şarjın bitme korkusu ya da faturaları aşma gibi durumlar bazı belirtileridir” dedi.

“Bunun bir hastalık olduğunu kabul etmemiz gerek”

Töre, kişinin bu durumu bir hastalık olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyleyerek, “Aslında eğitim alanında çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Çünkü şu an çocuklarda ya da gençlerde, sürekli telefonla ilgilenme hali gibi durumlar yaşanmakta. Günlük hayatımızda yalnızlık hissi. Sürekli telefonla ilgilenmek ya da sosyal ortamlarda dahi olsa bile sohbete çok katılmadan sürekli olarak telefonla ilgilenme halini görüyoruz, bu da kişileri ister istemez yaşamdan biraz daha soyutluyor. Bunun bir hastalık olduğunu kabul etmemiz gerek. Sonrasında uygun olan terapi tekniklerini uyguluyoruz. Belli aralıklardan sonra kişi gerçekten bunu bırakmak ve gerçekten bundan kurtulmak istedikten sonra aşması için bütün gerekli desteği veriyoruz” diye konuştu.

“Belirli aralıklar verilmeli”

Teknolojik cihazlara belirli aralıklar verilmesi gerektiğini belirten Töre, “ Ekran süreleri düzenli kullanılmalı. Gün içerisinde ne kadar ekrana maruz kaldıkları kontrol edilmeli. Belirli aralıklar verilmeli. Gün içerisinde 2 ya da 3 saat, haberleşmemizin dışında sosyal medya ve benzeri uygulamalarda çok uzun süre kalınmaması konusunda dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

İHA

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