Telsizciler Derneği'nden acil durum telsiz eğitimi

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop, afet ve acil durumlarda milli güvenliği ilgilendiren durumlarda iletişim desteği sağlamak amacıyla insanları eğitmek için önemli bir projeye imza atıyor. Dernek, çeşitli senaryolar altında gönüllü telsizciler yetiştirerek, arama kurtarma ekipleri ve ilgili kurumların iletişim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Amatör telsizcilik hakkında bilgiler veren Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop; “ Amatör telsizciler, hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin sadece elektronik haberleşme konusunda kendisini yetiştiren insanlardır. Herhangi bir olay olmadığı zaman amatör telsizcilerin amacı Türkiye’yi dünyada tanıtmaktır. Biz derneğimizi herhangi bir afet ve acil durumlarda, milli güvenliği ilgilendiren durumlarda bunun ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği vermek üzere insanlarımızı yetiştirmek üzere kurduk. 12 yaşını doldurmuş ve bazı suçları işlememiş herkes bizim öğrencimiz olabilir. Dersimizi alan öğrenciler öncelikle ulusal ve uluslararası tabirler, 2’inci ders olarak telsizle ilgili işletme, 3’üncü ders olarak da teknik yani bir telsizi kurulum üzerine acil durumlarda nasıl montajını yapacağını öğretiyoruz” diye konuştu.

‘AMATÖR TELSİZCİLER 7 BİN 500 KİLOMETRE MESAFEDE GÖRÜŞME YAPABİLİYOR’

Amatör telsizcilerin ne kadar alana ulaşım sağlayacağı hakkında bilgiler de veren Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop; “Bu eğitimi alan insanlar lisanslarını aldıkları zaman dünya üzerinde görüşmeler yapabiliyorlar. Kayseri’den en az görüşme yapabileceğimiz mesafe 5 bin mil yani 7 bin 500 kilometre mesafedeki görüşmeyi amatör telsizciler yapabiliyor. 7 bin 500 kilometre üzerindeki görüşmelerde ise azimut haritasını kullanıyoruz. Görüşmelerimiz ışık hızında olduğu için saniyede 300 bin kilometre hızla gittiği için dünyayı neredeyse 6 defa dolaşıyor yani seste herhangi bir kesilme olmadan insanlarla çok rahat bir görüşme sağlayabiliyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘AMATÖR TELSİZCİLER AFET DURUMLARINDA İNSANLARI KURTARACAK EKİPLERİN ÇALIŞMASINDA YARDIM SAĞLAYACAK’

12 yaşını doldurmuş herkesin amatör telsizci olabileceğini ifade eden Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop; “Toplamda 8 binin üzerinde insana eğitim verdik. 12 yaşını bitirmiş herkes bizim potansiyel öğrencimizdir insanları biz yetiştirmek için uğraşıyoruz çünkü bu insanlar bize afet ya da acil durumlarda insanları kurtaracak ekiplerin çalışmasında yardım sağlayacak” şeklinde konuştu.