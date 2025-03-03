TEM'den operasyon: 15 kişi yakalandı

TEM'den operasyon: 15 kişi yakalandı
Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplamda 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlediği 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 şahıs olmak üzere toplamda 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulandı.