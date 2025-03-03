TEM'den operasyon: 15 kişi yakalandı

Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplamda 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

TEM'den operasyon: 15 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlediği 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 şahıs olmak üzere toplamda 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulandı.
 

Haber Merkezi

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