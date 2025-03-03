KOM'dan operasyon: 17 kişi yakalandı

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 14 bin adet makaron ele geçirildi. Toplam 12 olay kapsamında 2 kişi tutuklanırken 17 şahıs yakalandı.

KOM'dan operasyon: 17 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 14 bin 200 adet makaron, 9,5 kilogram kaçak tütün, 50 adet kaçak elektronik sigara, 19 adet ruhsatsız tabanca, 781 adet tabanca fişeği, 568 adet kaçak hava nemlendirme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu kapsamda adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken, aranan şahıslar kapsamında 17 şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık yapılan çalışmalar neticesinde, toplamda; 786,36 gram narkotik madde, bin 593 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 21 operasyon kapsamında 52 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 16 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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