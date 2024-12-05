Tenefüs ziliyle bahçeye akın ettiler

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileri kar yağışının tadını oyunlar oynayarak çıkardı.

Tenefüs ziliyle bahçeye akın ettiler
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileri kar yağışının tadını oyunlar oynayarak çıkardı.

Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı çocuklara mutlu anlar yaşattı. Tenefüs zilinin çalmasıyla bahçeye koşan minikler kocaman bir halka oluşturup el ele tutuşarak karda oyunlar oynadı.

Öğrencilerin mutlu anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu görüntüler izleyenleri gülümsetti.

İHA
Kayseri Gündem

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