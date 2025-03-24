Terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 3, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 10 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.