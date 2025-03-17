Terör örgütüne yönelik operasyonda 14 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütüne yönelik operasyonda 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 2, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 12 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

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