Terörle mücadele kapsamında 5 kişi yakalandı
Kayseri'de terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli terör örgütlerine bağlı 5 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik son bir haftada (1-8 Eylül) operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, Dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.