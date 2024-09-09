Terörle mücadele kapsamında 5 kişi yakalandı

Kayseri'de terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli terör örgütlerine bağlı 5 kişi yakalandı.

Terörle mücadele kapsamında 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından  terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik son bir haftada (1-8 Eylül) operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu,  FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, Dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

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