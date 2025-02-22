Ters şeritten ilerleyen aracın sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza
Kayseri'de polis ekipleri 'Yeşil Mahalle Araç Ters Şeritten İlerliyor Sürücüler Dikkatli Olunuz' ve 'Araç Arkasına Tutularak Kayan Şahıslar' konulu paylaşımlar üzerine harekete geçti. Ekipler, ters şeritten ilerleyen araç sürücüsüne 9 bin 267 lira idari para cezası kesti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Yeşil Mahalle Araç Ters Şeritten İlerliyor Sürücüler Dikkatli Olunuz” ve “Araç Arkasına Tutularak Kayan Şahıslar” konulu paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. “Yeşil Mahalle Araç Ters Şeritten İlerliyor Sürücüler Dikkatli Olunuz” konulu paylaşımda bahsi geçen araç sürücüsüne 9 bin 267 lira idari para cezası kesildi. “Araç Arkasına Tutularak Kayan Şahıslar” paylaşımına konu olayın Kayseri ili sınırları içerisinde olmadığı tespit edildi, araç ve şahıslar hakkında ekipler tarafından herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.