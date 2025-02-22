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Dünya şokta! İsrailli rehine Hamas üyesini alnından öptü

Serbest bırakılan İsrailli rehinelerden biri, serbest bırakılırken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üyesini alnından öptü.

Dünya şokta! İsrailli rehine Hamas üyesini alnından öptü

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu gerçekleştirildi. Hamas yedinci turda üç yerine altı İsrailli esiri serbest bıraktı. İlk olarak Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta iki esir Kızılhaç'a teslim edildi. Üç rehine de Nuseyrat'ta törenle bırakıldı. 

Buradaki rehinelerden biri, serbest bırakılırken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üyesini alnından öptü.

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.

Dünya şokta! İsrailli rehine Hamas üyesini alnından öptü

Haber Merkezi

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