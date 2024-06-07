Tesbih Ustası Kalaycıgil, Almanya'daki fuarda Kayseri'yi temsil edecek

Kayseri Hunat Hatun Medresesi içerisinde bulunan Kültür- Sanat atölyelerinden birisi olan tesbih atölyesinin ustası Mustafa Serdar Kalaycıgil, Almanya’da düzenlenecek Kurban Bayramı Kültür Fuarı’na hazırlanıyor. Medrese’deki tesbih atölyesinde yaklaşık 12 yıldır el emeği nadide tesbihleri işleyen Kalaycıgil, her bir ürünü kendisi işliyor. Tesbih ustası Kalaycıgil, “Burası Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hunat Medresesi Kültür ve Sanat atölyelerinin bulunduğu bir yer. Burada kendi kültürümüz olan tesbih sanatını farklı malzemelerden kehribar, kuka, diğer ağaç malzemeleri ve farklı egzotik ağaçları kullanıyoruz. En pahalısı kehribar oluyor, yurt dışından dolar üzerinden geliyor. Hepsi el emeği, tanelerini imamelerini tek tek yapıyoruz. Yapılış süresi yapılacak modele göre değişiyor, sade bir modelse 4-5 gün sürüyor, bir aya kadar sürdüğü oluyor” şeklinde konuştu.

‘ALMANYA’DAKİ KÜLTÜR FUARI’NDA SANATIMIZI SERGİLEYECEĞİZ’

Tesbihin kültürümüze ait olduğunu ve 7’den 70’ e herkesin ilgi gösterdiğini ifade eden Kalaycıgil, Bayramda Almanya’nın Hamelin şehrinde düzenlenecek olan Kurban Bayramı Kültür Fuarı’na katılacaklarını söyledi. Usta Kalaycıgil, “Bu bizim kendi kültürümüz olduğu için 7’den 70’e herkes tesbihlere ilgi gösteriyor, seviyor. Belediyemizde sağ olsun bize böyle bir yer, imkân sağladı. Buradan Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum. Bu arada Almanya’nın Hamelin şehrinde bir kültür fuarımız var, Kurban Bayramı Kültür Fuarı olarak. Valimizin oluruyla Kayseri’yi, Türkiye’yi temsil edeceğiz. Ben tesbih sanatıyla alakalı, diğerleri deri sanatçılığı diğer arkadaşımızda Türk oyunları ve Mangala yapımıyla alakalı faaliyet gösterecekler. Orada da yerli ve yabancı turist kardeşlerimize sanatımızı göstereceğiz. Orada workshop’lar yapacağız, sanatımızı göstereceğiz inşallah. 3 gün sürecek, bayramda orada olacağız, buradan da valimize teşekkür ediyorum. Gerekli hazırlıkları da yaptık, farklı ağaçlardan, taşlardan, düz tesbihler, klasik tesbihler, klasik Osmanlı tesbihleri ve işlemeli tesbihler olarak farklı model ve malzemelerle hazırız, 2-3 gün sonrada gideceğiz zaten” dedi.