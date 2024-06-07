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Kayseri'de beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi

Kayseri'de beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Kentin birçok noktasında şiddetli yağış etkili oldu. 

Kayseri'de beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de sağanak yağış etkili olacağı açıklanmıştı. Beklenen yağış saat 15:30 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Şiddetli yağış sebebiyle vatandaşlar da kapalı alanlarda beklemeye başladı. Öte yandan yağışın 2 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin verilerine göre Kayseri’de hafta sonu hava durumu tahmini ise şu şekilde;

8 Haziran Cumartesi: 30 derece Yağmurlu,
9 Haziran Pazar: 27 derece Yağmurlu.

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