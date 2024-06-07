Kayseri'de beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de sağanak yağış etkili olacağı açıklanmıştı. Beklenen yağış saat 15:30 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Şiddetli yağış sebebiyle vatandaşlar da kapalı alanlarda beklemeye başladı. Öte yandan yağışın 2 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin verilerine göre Kayseri’de hafta sonu hava durumu tahmini ise şu şekilde;

8 Haziran Cumartesi: 30 derece Yağmurlu,

9 Haziran Pazar: 27 derece Yağmurlu.