'Teşkilat varsa zafer vardır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kayseri'de ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade eden AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, 'Biz hep şu düstur ile çalıştık teşkilat varsa zafer vardır gözüyle teşkilatlarımızla her zaman çalışmalarımızı yaptık. Sağ olsun Fatih başkanımız ve ekibi kongre komisyon ekibi ciddi bir emek verip güzel bir salon hazırlamışlar. Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz' dedi.

'Teşkilat varsa zafer vardır'

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti 8'nci olağan kongresi için yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler vererek, “Biz hep şu düstur ile çalıştık teşkilat varsa zafer vardır gözüyle teşkilatlarımızla her zaman çalışmalarımızı yaptık. Sağ olsun Fatih başkanımız ve ekibi kongre komisyon ekibi ciddi bir emek verip güzel bir salon hazırlamışlar. Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi kongre salonumuzda bu yoğun atmosferi herkesin hissetmesi için buraya davette bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Melikgazi kadın kollarının her zaman sahada olduklarını ifade eden AK Parti Kayseri Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Nazlı Sözduyar, “Kadın kolları olarak biz her daim Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Melikgazi Kadın Kolları olarak da gerçekten Melikgazi'nin 58 Mahallesi'nde seviyeli koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın kadınlara ayrı bir önem verdiği bilinen bir şey Biz de sonuna kadar cumhur başkanımızın yanındayız. Melikgazi kadın kolları olarak her daim sahadayız” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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