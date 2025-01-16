Vekil Çopuroğlu'ndan Özel'e kırmızı kart göndermesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti 8'nci olağan kongresi için yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler vererek Cumhuriyet Halk Partisi’nin kırmızı kart göstermesi ile ilgili açıklamada bulundu. Çopuroğlu, “Kayseri’nin genel merkezde ciddi manada bir ağırlığı var karşılığı var. Kayseri hakikaten hatırı sayılır bir başarılara imza atmış bir teşkilat Kadın kollarımızla gençlik kollarımızla bu başarıyı hep beraber sahipleniyoruz. Buradaki birlik beraberlik sahada karşılık bulmuş vaziyette onlar da hasretle yarın ki kongreyi buradaki muhteşem atmosferi hep beraber görmek istiyorlar. Yarın inşallah muhteşem bir atmosferde sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayacağız. CHP'nin özellikle son dönemde bir kart falan çıkartıyor iddialı konuşmamak lazım bunlar kartı çıkartırken İzmir Belediyesi'ndeki çalışan personel de kartı arka cebinden çıkartıp onlara gösterdi. Dur bakalım kim kazanacak. Ama bu inovatif çalışma için çok orijinal bir şey bulmuşlar harikulade yani bunu nereden buldular, nasıl buldular bilmiyorum bunu Cumhurbaşkanımıza bahsetmişti Biz de bahsedelim önümüzdeki süreçte kart çıkartmakla bu işlerin olmadığını bu işlerden vazgeçmeleri gerektiğini bir kez daha buradan hatırlatalım. İnanmıyorlarsa yarın buradaki kongreye bir baksınlar” şeklinde konuştu.