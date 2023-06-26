TFF Süper Ligin harcama limitini açıkladı, Kayserispor 315 milyon 538 bin 782 TL

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitlerinde en fazla oran sezonun şampiyonu Galatasaray’ın olurken, en az oran Antalyaspor’un oldu. Kayserispor'un harcama limiti ise 242 milyon 722 bin 140 TL olurken, yüzde 30 sapma ile bu miktar 315 milyon 538 bin 782 TL olarak açıklandı.